В НХЛ определены номинанты на «Харт Мемориал Трофи»

Национальная хоккейная лига представила имена номинантов на приз игроку, который внёс наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате.

На приз «Харт Мемориал Трофи» претендуют Тейлор Холл («Нью-Джерси Дэвилз»), Анже Копитар («Лос-Анджелес Кингз») и Натан Маккиннон («Колорадо Эвеланш»).

Форвард Нью-Джерси» забросил 39 шайб и сделал 54 результативные передачи в 76 играх «регулярки». Капитан «Лос-Анджелес Кингз» установил личный рекорд результативности, заработав 92 (35+57) очка в 82 матчах. Нападающий «Колорадо» набрал 97 (39+58) очков в 74 матчах регулярного сезона.