Выбери лучшего хоккеиста в новейшей российской истории: Буре или Фёдоров?

«Чемпионат» объявляет о продолжении голосования, приуроченного к старту чемпионата мира по хоккею — 2018, в котором предлагаем поучаствовать в выборе лучшего хоккеиста в новейшей российской истории (с 1992 года, когда на чемпионате мира впервые дебютировала сборная команда Российской Федерации).



Наш баттл вышел на стадию четвертьфиналов плей-офф. В последней четвертьфинальной паре встретились Павел Буре и Сергей Фёдоров. Вам нужно проголосовать за одного из хоккеистов в опросе и желательно аргументировать свой выбор в комментариях.

Ранее вы вывели в стадию полуфинала Александра Овечкина, Евгения Малкина и Павла Даюцка.

Принять участие в голосовании можно также в официальном сообществе «Чемпионата» в сети «ВКонтакте».