Бучневич: старался, как меня научили в Штатах, быстро забывать поражения

Нападающий национальной сборной России Павел Бучневич прокомментировал победу над Чехией в рамках Евротура (4:2).



«Просто всей командой не могли забить — была какая-то скованность. Когда забиваешь лишь по одному голу за пять игр, появляется какая-то неуверенность в себе. Сейчас мы это преодолели — будем забивать по три-четыре, а с одной заброшенной в матче шайбой тяжело.



Надеюсь, что парни раскрепостятся, что не будет такого давления, как если бы мы проиграли шесть игр подряд накануне чемпионата мира. Выиграли, и, думаю, у всех будут только позитивные мысли. Лично я за время выступлений в Северной Америке научился относиться к этому проще. Но тем не менее вы, наверное, видели угрюмые лица в нашей раздевалке. Я старался, как меня научили в Штатах, быстро забывать поражения и искать только позитив, что бы ни происходило. Там игры идут через день, и в случае поражения переносить негатив от матча к матчу тяжело», — приводит слова Бучневича официальный сайт ФХР.

Россия проснулась! Воробьёв, спустя шесть матчей, расколдовал Евротур Помог десант из НХЛ в лице Дадонова и Бучневича.