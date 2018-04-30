Овечкин — о 4:1: «Вашингтон» шёл на войну, все были, как говорится all in

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мнением о победе во втором матче второго раунда Кубка Стэнли с «Питтсбург Пингвинз» (4:1, 1-1).

«Игралось хорошо. Сегодня все были, как говорится all in. Все, можно сказать, шли на войну, зная, что это очень важная игра для нас, очень важная победа. Мы хорошо начали и хорошо закончили. Здесь ты играешь по ситуации, в том направлении, которое тебе показывает игра. Иногда нужно играть проще, вообще без ошибок.

Считаю, что все были заряжены на игру. Вы видите, когда мы играем так, нас очень тяжело остановить. Все в наших руках.

Мой гол? Видел шайбу, видел ворота. Бросил – попал. Играем дальше. То, что мы разбираем, остаётся в раздевалке. А ситуации разные: если есть возможность бросить под ловушку – бросай, если под блин – бросай.

Мюррей – игрок высокого уровня. Он знает, как побеждать, как контролировать игру. Следующая игра будет очень важная.

Момент с Дюмулином? Был хит, силовой приём. Его голова ударилась о мою голову. Не видел, ничего не могу сказать», – заявил Овечкин.