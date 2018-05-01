Капризов — о тройке с Дацюком и Гусевым: большая честь — играть с этими людьми

Нападающий сборной России Кирилл Капризов поделился эмоциями от попадания в состав национальной команды на чемпионат мира в Дании.

«Есть время отдыхать после сезона, нормально подготовиться, так что ничего страшного. Знаю, что у меня появились фан-клубы. Там в основном маленькие болельщицы, девчонки. Пишут, поздравляют, выкладывают всё подряд. Всё равно интересно посмотреть.

Тройка с Дацюком и Гусевым на Олимпиаде? Это, конечно, большая честь для меня, играть с этими людьми. С кем тренеры поставят, с тем и буду работать. У нас и в клубе, и в сборной все друг с другом могут сыграть. Прибавлять нужно во всём, тренеры об этом скажут лучше.

В Дании ни разу не был. Нам главное — в хоккей играть, ассоциаций со страной никаких. Сейчас чувствую себя нормально, продолжаю набирать форму, тренируюсь», — передаёт слова Капризова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.