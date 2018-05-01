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«Югра» обменяла нападающего Павла Шэна в «Салават Юлаев»

«Югра» обменяла нападающего Павла Шэна в «Салават Юлаев»
Хоккей / КХЛ

«Югра» обменяла нападающего Павла Шэна в «Салават Юлаев», информирует пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

В минувшем сезоне 18-летний хоккеист дебютировал в КХЛ и забросил 2 шайбы в 29 матчах при показателе полезности «-7» и 16 штрафных минутах.

В МХЛ в сезоне-2017/18 за «Мамонтов Югры» Шэн провёл 29 игр в регулярном чемпионате, забросил 12 шайб и сделал 14 результативных передач, в плей-офф на счету нападающего 5 (3+2) очков в 8 играх.

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