Пойнт — об игре в меньшинстве: жертвовать своим телом — такова цена победы

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Брейден Пойнт после второго матча серии плей-офф с «Бостон Брюинз» (4:2, 1-1 в серии) поделился мнением о том, как хоккеисты «молний» принимали на себя броски во время игры «3 на 5».



«Мы сделали пару отличных блоков, включая тот, что заблокировал ногой Кэллахэн. Жертвовать своим телом — такова цена победы. Такое заводит не только трибуны, но и «скамейку», — цитирует Пойнта официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

«Четырёхпойнтовая» «Тампа». Кучеров молчит, но это не мешает выигрывать А «Вегас» снова выиграл, сделав очередной шаг к выходу в финал конференции.

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