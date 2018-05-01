Нисканен: Холтби выглядит настоящей глыбой, он на подъёме

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Мэтт Нисканен поделился мнением об игре голкипера команды Брэйдена Холтби.



«В последнее время Холтби выглядит просто глыбой. Все рутинные сейвы в его исполнении выглядят элементарными. К тому же он умудряется спасать нас и в тех моментах, которые соперники по-хорошему должны реализовывать. Конечно, это добавляет нам всем уверенности. Зная, что он нас всегда подстрахует, мы можем фокусироваться на собственной игре.



Брэйден сейчас на подъёме, что и необходимо команде в плей-офф: тебе нужен вратарь, играющий очень хорошо. Особенно против такого сильного соперника», — цитирует Нисканена официальный сайт НХЛ.

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