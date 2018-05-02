Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Хоккей /

Дубли Бафлина и Уилера принесли «Виннипегу» победу в матче с «Нэшвиллом»

Дубли Бафлина и Уилера принесли «Виннипегу» победу в матче с «Нэшвиллом»
Хоккей / НХЛ

В третьем матче полуфинальной серии Западной конференции «Виннипег Джетс» на домашней площадке принимал «Нэшвилл Предаторз», одержав волевую победу со счётом 7:4 (0:3, 4:0, 3:1). Хозяевам удалось отыграться со счёта 0:3 после первого периода, забросив 4 безответные шайбы во втором игровом отрезке.

По 3 балла за результативность в составе победителей записали на свой счёт Блейк Уилер (2+1), Дастин Бафлин (2+1) и Пол Штястны (1+2). По 2 очка в составе «Нэшвилла» набрали Филип Форсберг (1+1), Пи Кей Суббэн (1+1) и Райан Джохансен (0+2).

Российский защитник «Нэшвилла» Алексей Емелин провёл на льду 9 минут 41 секунду.

Счёт в серии стал 2-1 в пользу «Джетс».

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 3-й матч
02 мая 2018, среда. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
7 : 4
0:3, 4:0, 3:1
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 – Фишер (Хартман, Экхольм) – 04:53 (5x5), 0:2 – Суббэн (Форсберг, Джохансен) – 10:06 (5x4), 0:3 – Уотсон (Экхольм) – 17:35 (5x5), 1:3 – Штястны (Труба) – 22:38 (5x5), 2:3 – Бафлин (Литтл, Майерс) – 25:11 (4x4), 3:3 – Труба (Уилер, Штястны) – 25:29 (4x4), 4:3 – Бафлин (Лайне, Штястны) – 39:15 (5x5), 4:4 – Форсберг (Джохансен, Суббэн) – 47:40 (5x4), 5:4 – Уилер (Шайфли, Бафлин) – 55:01 (5x4), 6:4 – Уилер (Шайфли) – 59:09 (en), 7:4 – Танев (Лаури) – 59:29 (en)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент