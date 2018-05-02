Нисканен: «Вашингтон» проявил характер и заслужил большую победу

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Мэтт Нисканен прокомментировал победу в третьем матче серии второго раунда Кубка Стэнли над «Питтсбург Пингвинз» (4:3, 2-1). Победную шайбу за 67 секунд до конца третьего периода забросил капитан «столичных» Александр Овечкин.

«Это большая победа. Матч получился очень затратным физически. Мы очень старались и показали характер, когда сумели вернуться в матч. Все ребята приложили много усилий. По-моему, мы заслужили эту победу», — цитирует Нисканена официальный сайт Национальной хоккейной лиги.