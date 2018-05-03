«Спартак» подтвердил подписание контракта с Даугавиньшем

Московский «Спартак» в своём официальном «твиттере» подтвердил подписание контракта с латвийским нападающим Каспарсом Даугавиньшем. Соглашение с 29-летним хоккеистом рассчитано на два сезона.



Последние три года форвард выступал за нижегородское «Торпедо». В регулярном чемпионате—2017/18 Даугавиньш записал на свой счёт 27 (11+16) баллов в 56 встречах при показателе полезности «0» и 18 минутах штрафного времени. В четырёх играх плей-офф нападающий отдал две результативных передачи.

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