КХЛ подтвердила переход Индрашиса в московское «Динамо»

Нападающий Микс Индрашис перешёл из рижского «Динамо» в московское «Динамо», информирует в своём «твиттере» KHL Media Team. 27-летний хоккеист подписал соглашение на два сезона.



В регулярном чемпионате КХЛ-2017/18 Индрашис принял участие в 56 встречах в составе рижского «Динамо», сумев записать в актив 42 (21+21) балла при показателе полезности "-2" и 24 минутах штрафного времени. Хоккеист проводил на льду около 20 минут за встречу.

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