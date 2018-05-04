Оши: «Вашингтон» сохраняет позитивный настрой и внимательно изучит это поражение

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши прокомментировал поражение от «Питтсбург Пингвинз» (1:3, 2-2) в четвёртом матче серии второго раунда Кубка Стэнли.

«Игроки «Вашингтона» сохраняют позитивный настрой. Матч недавно закончился, и, конечно, мы всё ещё немного расстроены, но мы перегруппируемся. Уверен, что мы внимательно изучим этот матч. Посмотрим видеонарезку, увидим, какие аспекты нашей игры соперник сумел использовать и чем мы сами можем воспользоваться», — цитирует Оши официальный сайт Национальной хоккейной лиги.