Нападающий «Торпедо» Мозер будет обменян в московское «Динамо»

Как стало известно «Чемпионату», нападающий «Торпедо» Евгений Мозер будет обменян в московское «Динамо». В обратном направлении проследует форвард Дмитрий Марковин.

В минувшем сезоне 24-летний Мозер забросил 8 шайб и сделал 6 результативных передач в 54 матчах регулярного сезона, в 4 матчах плей-офф набрал 1 (0+1) очко. Всего за карьеру в лиге воспитанник омского «Авангарда» забросил 33 шайбы и сделал 26 голевых передач в 230 играх.

23-летний Марковин в сезоне-2017/18 отметился 3 точными бросками и 8 голевыми передачами в 37 играх регулярного сезона. Всего за карьеру в КХЛ на его счету 14 (3+11) очков в 56 матчах.