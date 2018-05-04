Коробов: сборная Беларуси играла хорошо со шведами только первые 10 минут

Защитник сборной Беларуси по хоккею Дмитрий Коробов подвёл итоги стартового матча на чемпионате мира, в котором его команда всухую проиграла шведам (0:5).



«Мы только первые 10 минут играли хорошо. Дальше позиционные ошибки пошли, начали пятиться к воротам. Со шведами можно играть, но проиграли полностью по делу. Смена вратаря добавила нам чуть-чуть сил. Мы не бросили играть, бились до конца. Что могли делать, то делали. В этом есть позитив. Иван Кулбаков хоть и молодой парень, но вратарь он хороший. Его голов не было, мы сами привозили себе. Выйти в четвертьфинал нам по силам, завтра важный матч с французами. Они будут злыми после разгрома от России? Мы тоже злые», — приводит слова Коробова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

Сборная Беларуси на ЧМ-2018: четвертьфинал? Как бы не вылететь Состав белорусской команды и результаты контрольных матчей не внушают оптимизма.