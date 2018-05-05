АХЛ: шайба Валентина Зыкова не спасла команду от поражения

Нападающий клуба Американской хоккейной лиги «Шарлотт» Валентин Зыков сумел отметиться заброшенной шайбой во встрече второго раунда плей-офф с «Лихай Вэлли» (1:2, счёт в серии 0-1).

Справка «Чемпионата»



Валентин Зыков родился 15 мая 1995 года в Санкт-Петербурге. С 2012 года выступал за североамериканские юниорские и молодёжные клубы. В сезоне-2017/18 принял участие в 10 матчах за основную команду «Каролины Харрикейнз», набрав 7 (3+4) очков. Также в этом же сезоне он стал лучшим снайпером АХЛ, забив 33 гола.

Посмотреть видео также можно в официальном «твиттере» клуба.