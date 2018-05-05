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Сборная Чехии с волевой победы над Словакией стартовала на ЧМ-2018 по хоккею

Сборная Чехии с волевой победы над Словакией стартовала на ЧМ-2018 по хоккею
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Сборная Чехии выиграла свой первый матч чемпионата мира по хоккею, проходящего в Дании. Во встрече группы А в Копенгагене в овертайме была обыграна команда Словакии — 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 1:0). «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

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Словаки вышли вперёд на восьмой минуте матча благодаря точному броску Михала Криштофа. Во втором периоде команды обменялись голами стараниями Доминика Кубалика у чехов и Андрея Секеры — у словаков. Сборной Чехии удалось спасти матч за 10 секунд до окончания третьего периода, отличился Мартин Нечас. В овертайме волевую победу подопечным Йозефа Яндача принёс Дмитрий Яшкин.

Видео также можно посмотреть в «Твиттере» ИИХФ.

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ЧМ-2018
05 мая 2018, суббота. 21:15 МСК
Чехия
3 : 2
0:1, 1:1, 1:0, 1:0
Словакия
0:1 – Криштоф (Секера, Надь) – 07:33 (5x4), 1:1 – Кубалик (Нестрашил, Яшкин) – 21:04 (5x5), 1:2 – Секера (Надь) – 25:29 (5x4), 2:2 – Нечас (Кубалик) – 59:50 (6x5), 3:2 – Яшкин (Полашек, Нестрашил) – 62:09 (3x3)
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