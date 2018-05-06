Кузнецов: «Вашингтон» оставался уверенным в себе в пятом матче серии

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов подвёл итоги пятого матча плей-офф Кубка Стэнли с «Питтсбург Пингвинз», в котором «столичные» одержали победу со счётом 6:3 и повели в серии до четырёх побед — 3-2.



«Несмотря на то, что мы уступали в счёте по ходу матча, все ребята оставались уверенными в себе. На скамейке мы обсуждали ситуацию, были на позитиве, и смогли реализовать свои моменты. Нужно двигаться от матча к матчу. Конечно, иногда бывает тяжело после поражений, но необходима короткая память», — сказал Кузнецов.

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