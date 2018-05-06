Житник: Овечкин очень полезен для «Вашингтона» в плей-офф, играет на команду

Олимпийский чемпион Алексей Житник прокомментировал ход серии плей-офф между «Вашингтон Кэпиталз» и «Питтсбург Пингвинз» (3-2) и оценил уровень игры российских хоккеистов обеих команд.

«Для меня это сюрприз, что «Вашингтон» повёл в серии с «Питтсбургом». Перед стартом отдавал 60-65 процентов в пользу действующего обладателя Кубка Стэнли. Третьи-четвёртые звенья, способные в отличие от «вашингтонских» забить, чемпионский опыт Кросби, Летанга, Малкина — эти факторы должны были сработать на «Питтсбург». Но пока абсолютно равная борьба и реализация «Вашингтоном» преимущества своего льда, завоёванного еще в регулярном чемпионате.

Столичный клуб немного удивил в плане тактики. По большому счёту отдал сопернику инициативу, играет вторым номером. Ещё бросается в глаза, что свои ударные звенья Кузнецова и Бекстрема «Вашингтон» старается накладывать на третью пару защитников «Питтсбурга». Малкин пропустил стартовый отрезок серии, выходит на лёд, видимо, с каким-то повреждением — и это сказывается. Очень полезен Овечкин, играет на команду, забил победный гол, но выпал из игры в четвёртой встрече, где по нему очень чётко персонально отработали. А вот для Кузнецова лучшим стал пятый матч», — приводит слова Житника Russia-Hockey.