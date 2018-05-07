Кэллахан — о победе над «Бостоном»: это хорошо, но лучше выиграть ещё две серии

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Райан Кэллахан сдержанно прокомментировал победу в серии плей-офф второго раунда Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз» (4-1).



«Это хорошо, но будет ещё лучше, если мы возьмём следующие две серии. Мы были там и раньше, поэтому особо ярких чувств по этому поводу не испытываем. Мы рады, как всё сложилось в двух сериях, но впереди ещё много работы», — приводит слова нападающего официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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