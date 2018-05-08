«Авангард» подписал контракт с защитником сборной Финляндии Вилле Поккой, информирует официальный сайт клуба. Соглашение заключено на один сезон. Ранее об этом сообщал «Чемпионат».

Праворукий игрок обороны был задрафтован в 2012 году командой «Чикаго Блэкхоукс», однако в НХЛ ему дебютировать не удалось. Последние четыре сезона Покка провёл в клубе АХЛ «Рокфорд Айсхогс», а по ходу минувшего чемпионата был обменён в «Беллевиль Сенаторз».

В сумме в сезоне-2017/18 Вилле сыграл в 69 матчах и набрал 33 (7+26) результативных балла при 28 минутах штрафного времени. В данный момент Покка находится в расположении национальной команды и выступает на чемпионате мира в Дании.