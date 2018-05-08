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ЧМ-2018 по хоккею: сборная Финляндии забросила семь шайб Норвегии

ЧМ-2018 по хоккею: сборная Финляндии забросила семь шайб Норвегии
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Сборная Финляндии одержала разгромную победу над командой Норвегии в рамках группового этапа чемпионата мира по хоккею-2018, встреча завершилась со счётом 7:0. Финская сборная выиграла все три матча на турнире, у норвежцев на счету одна победа.

В составе сборной Финляндии заброшенными шайбами сумели отметиться Вели-Матти Савинайнен, Марко Анттила, Теуво Терявяйнен, Каспери Капанен, Маркус Нутиваара, Саку Мяэналанен и Микаэль Гранлунд. Сухую встречу в свой актив записал вратарь Харри Сятери. Стоит отметить, что финны в каждом матче ЧМ забивают в меньшинстве.

ЧМ-2018
08 мая 2018, вторник. 21:15 МСК
Финляндия
7 : 0
2:0, 4:0, 1:0
Норвегия
1:0 – Савинайнен (Ахо, Нутиваара) – 04:03 (5x5), 2:0 – Анттила – 07:13 (5x5), 3:0 – Терявяйнен (Гранлунд, Койвисто) – 21:01 (5x5), 4:0 – Капанен (Хейсканен, Рантанен) – 23:41 (5x5), 5:0 – Нутиваара – 38:15 (4x3), – (Рантанен, Гранлунд) – , 6:0 – Гранлунд (Терявяйнен, Хонка) – 39:45 (5x5), 7:0 – Мяэналанен (Маннинен) – 57:45 (4x5)

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею-2018

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