Голкипер «Нэшвилла» Ринне: я — поклонник таланта Филипа Форсберга

Голкипер «Нэшвилл Предаторз» Пекка Ринне в преддверии решающего матча серии с «Виннипег Джетс» (3-3) высоко оценил игру нападающего его команды Филипа Форсберга.



«Очень радостно видеть, когда наши ребята делают результат, добиваются успеха. Надо сказать, что Форсберг показывает разные фокусы на протяжении всей весны. Так было ещё и в серии с «Колорадо». Я даже не знаю, какой момент в исполнении Филипа мне стоит признать лучшим. Они все хороши. В этих двух сериях плей-офф было по крайней мере три-четыре невероятных гола. А я — просто поклонник таланта этого большого мастера, которого называют артистом», — приводит слова Ринне официальный сайт НХЛ.

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