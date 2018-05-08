«Нэшвилл» благодаря дублям Арвидссона и Форсберга сравнял счёт в серии

В шестом матче полуфинальной серии Западной конференции «Виннипег Джетс на домашней площадке принимал «Нэшвилл Предатоз» и уступил — 0:4 (0:1, 0:2, 0:2). Счёт в серии сравнялся 3-3.



В составе «Предаторз» дублями отметились Виктор Арвидссон и Филип Форсберг. Две результативных передачи на свой счёт записал нападающий «хищников» Райан Джохансен.

Финский страж ворот «Предаторз» Пекка Рине оформил шат-аут, отразив 34 броска по своим воротам. Голкипер «Джетс» Коннор Хеллебайк отразил 25 из 28 бросков.



Решающий матч серии состоится 9 мая в Виннпеге.