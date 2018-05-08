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«Нэшвилл» благодаря дублям Арвидссона и Форсберга сравнял счёт в серии

«Нэшвилл» благодаря дублям Арвидссона и Форсберга сравнял счёт в серии
Хоккей / НХЛ

В шестом матче полуфинальной серии Западной конференции «Виннипег Джетс на домашней площадке принимал «Нэшвилл Предатоз» и уступил — 0:4 (0:1, 0:2, 0:2). Счёт в серии сравнялся 3-3.

В составе «Предаторз» дублями отметились Виктор Арвидссон и Филип Форсберг. Две результативных передачи на свой счёт записал нападающий «хищников» Райан Джохансен.

Финский страж ворот «Предаторз» Пекка Рине оформил шат-аут, отразив 34 броска по своим воротам. Голкипер «Джетс» Коннор Хеллебайк отразил 25 из 28 бросков.

Решающий матч серии состоится 9 мая в Виннпеге.

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 6-й матч
08 мая 2018, вторник. 04:30 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
0 : 4
0:1, 0:1, 0:2
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 – Арвидссон (Йози, Джохансен) – 01:02 (5x5), 0:2 – Форсберг (Смит, Джохансен) – 28:16 (5x5), 0:3 – Форсберг (Арвидссон, Йози) – 45:55 (5x5), 0:4 – Арвидссон (Форсберг) – 55:58 (en)
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