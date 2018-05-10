Сайт НХЛ: Овечкин и Кузнецов — одни из главных фаворитов «Конн Смайт Трофи»

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги определил фаворитов на получение награды самому ценному хоккеисту плей-офф Кубка Стэнли — «Конн Смайт Трофи».



Основные фавориты «Конн Смайт» по версии сайта НХЛ:



Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»);

Евгений Кузнецов («Вашингтон Кэпиталз»);

Брэйден Пойнт («Тампа-Бэй Лайтнинг»);

Марк-Андре Флёри («Вегас Голден Найтс»);

Марк Шайфли («Виннипег Джетс»);

Филип Форсберг («Нэшвилл Предаторз»).



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