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Сайт НХЛ: Овечкин и Кузнецов — одни из главных фаворитов «Конн Смайт Трофи»

Сайт НХЛ: Овечкин и Кузнецов — одни из главных фаворитов «Конн Смайт Трофи»
Хоккей / НХЛ

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги определил фаворитов на получение награды самому ценному хоккеисту плей-офф Кубка Стэнли — «Конн Смайт Трофи».

Основные фавориты «Конн Смайт» по версии сайта НХЛ:

Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»);
Евгений Кузнецов («Вашингтон Кэпиталз»);
Брэйден Пойнт («Тампа-Бэй Лайтнинг»);
Марк-Андре Флёри («Вегас Голден Найтс»);
Марк Шайфли («Виннипег Джетс»);
Филип Форсберг («Нэшвилл Предаторз»).

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