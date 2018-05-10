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ЧМ-2018 по хоккею: хет-трик Макдэвида помог Канаде разгромить Норвегию

ЧМ-2018 по хоккею: хет-трик Макдэвида помог Канаде разгромить Норвегию
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Сборная Канады разгромила команду Норвегии в рамках матча группового этапа чемпионата мира по хоккею–2018, встреча завершилась со счётом 5:0. Канадская сборная выиграла три матча из четырёх на турнире, Норвегия одержала одну победу.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею–2018

Заброшенные шайбы на свой счёт сумели записать Бо Хорват и Коннор Макдэвид, оформившие дубль и хет-трик соответственно. Сухой матч в актив добавил голкипер канадской сборной Кёртис Макэлинни.

ЧМ-2018
10 мая 2018, четверг. 21:15 МСК
Норвегия
0 : 5
0:3, 0:1, 0:1
Канада
0:1 – Макдэвид (Парэйко) – 01:23 (5x5), 0:2 – Хорват (Пажо) – 12:49 (4x5), 0:3 – Макдэвид (Шварц) – 15:41 (5x5), 0:4 – Макдэвид (Парэйко, Ньюджент-Хопкинс) – 28:03 (5x5), 0:5 – Хорват (Дюбуа) – 42:24 (5x5)

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