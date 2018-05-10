ЧМ-2018 по хоккею: хет-трик Макдэвида помог Канаде разгромить Норвегию

Сборная Канады разгромила команду Норвегии в рамках матча группового этапа чемпионата мира по хоккею–2018, встреча завершилась со счётом 5:0. Канадская сборная выиграла три матча из четырёх на турнире, Норвегия одержала одну победу.



Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею–2018



Заброшенные шайбы на свой счёт сумели записать Бо Хорват и Коннор Макдэвид, оформившие дубль и хет-трик соответственно. Сухой матч в актив добавил голкипер канадской сборной Кёртис Макэлинни.

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