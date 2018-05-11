Гомоляко: Крейчи с Пастрняком сыграли на эмоциях, и у них получилось

Чемпион России, известный в прошлом нападающий Сергей Гомоляко поделился мнением об игре сборной России с командой Чехии на ЧМ (3:4 ОТ).

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«Наши хорошо начали первый период, а потом немножко провалились. В остальных двух периодах россияне хорошо сыграли. Крейчи с Пастрняком не сумели сдержать, но не могу сказать, что наши ошибались. Просто эти ребята приехали на кураже, у них не прошла адаптация. Они сыграли на эмоциях, и у них получилось. Ничего страшного», — сказал Гомоляко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.