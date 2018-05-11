Овитю: задача выполнена, ведь Франция 11 лет остаётся в элите мирового хоккея

Защитник сборной Франции Йоанн Овитю прокомментировал исход встречи с командой Австрии (5:2), после которой «трёхцветные» оторвались от ближайшего преследователя на пять очков и близки к тому, чтобы досрочно сохранить место в элитном дивизионе мирового хоккея.



«Мы контролировали игру с австрийцами в целом. Мы заслужили победу. Думаю, теперь, имея шесть очков на этом этапе турнира, можем сказать, что мы находимся в безопасности, поэтому задача на чемпионат мира выполнена. Здорово, что Франция остаётся 11 лет в элитном дивизионе мирового хоккея», — цитирует французского защитника официальный сайт ИИХФ.

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