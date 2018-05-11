ЧМ-2018: сборная Франции благодаря дублям Флёри и Трея уверенно обыграла Австрию

Сборная Франции выиграла матч группового этапа чемпионата мира—2018 по хоккею, во встрече группы А переиграв команду Австрии со счётом 5:2 (2:1, 2:1, 1:0).
Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею–2018
Для французов эта победа стала второй на турнире в пяти матчах. Австрийцы проиграли все пять своих встреч на нынешнем чемпионате мира.
Победу сборной Франции в сегодняшней игре принесли дубли Дамьена Флёри и Саши Трея, ещё одной заброшенной шайбой отметился Тедди Да Коста. Австрийцы ответили точными бросками Томаса Хундертпфунда и Михалэя Раффля.