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ЧМ-2018: сборная Франции благодаря дублям Флёри и Трея уверенно обыграла Австрию

ЧМ-2018: сборная Франции благодаря дублям Флёри и Трея уверенно обыграла Австрию
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Сборная Франции выиграла матч группового этапа чемпионата мира—2018 по хоккею, во встрече группы А переиграв команду Австрии со счётом 5:2 (2:1, 2:1, 1:0).

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею–2018

Для французов эта победа стала второй на турнире в пяти матчах. Австрийцы проиграли все пять своих встреч на нынешнем чемпионате мира.

Победу сборной Франции в сегодняшней игре принесли дубли Дамьена Флёри и Саши Трея, ещё одной заброшенной шайбой отметился Тедди Да Коста. Австрийцы ответили точными бросками Томаса Хундертпфунда и Михалэя Раффля.

Видео также можно посмотреть в «твиттере» ИИХФ.

ЧМ-2018
11 мая 2018, пятница. 17:15 МСК
Франция
5 : 2
2:1, 2:1, 1:0
Австрия
0:1 – Хундертпфунд (Хайнрих, Шумниг) – 03:32 (5x5), 1:1 – Флёри (Да Коста, Реш) – 10:00 (5x5), 2:1 – Трей (Тексье, Экефей) – 13:10 (5x4), 2:2 – Раффль (Хайнрих) – 31:22 (5x4), 3:2 – Флёри (Овитю, Да Коста) – 34:11 (5x3), 4:2 – Да Коста (Тексье, Галле) – 37:49 (5x5), 5:2 – Трей (Тексье, Экефей) – 41:06 (5x4)
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