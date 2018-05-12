Эллер: при правильной обороне телезрители видят пять игроков «Вашингтона»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ларс Эллер поделился впечатлениями от первого матча серии плей-офф с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:2, 1-0 в серии).



«Когда мы обороняемся правильно, все пять наших полевых игроков должны быть видны на экране телезрителей. Естественно, нельзя допускать никаких выходов один в ноль или два в один. Владея шайбой, нужно принимать правильные решения и играть быстро, отнимая у соперников время и пространство», — приводит слова нападающего официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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