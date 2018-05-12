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Овечкин: все игроки «Вашингтона» были готовы жертвовать собою

Овечкин: все игроки «Вашингтона» были готовы жертвовать собою
Хоккей / НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин после первого матча серии с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:2) отметил высокий уровень самоотдачи «столичных».

«Мы поняли, что должны играть в наш хоккей. Все видели, с каким старанием играла вся команда, начиная с Холтби. Все были готовы жертвовать собою», — приводит слова Овечкина официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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