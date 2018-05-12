Старший тренер сборной России Алексей Жамнов рассказал о подготовке национальной команды перед игрой со Швейцарией на ЧМ-2018.
Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею–2018
«Хафизуллин сегодня пропустил тренировку. Надеюсь, завтра будет получше. Швейцария играет в канадский хоккей: без прокатов, по возможности агрессивно. Мы их изучили, и, если будем придерживаться своему плану — должно всё получиться.
Шведское усиление? У нас сегодня Швейцария, к шведам перейдём потом. В том, что у нас не было усиления из НХЛ, нет ничего страшного. Надо концентрироваться на тех ребятах, которые сейчас в команде, а не на том, кто не приехал. Отрабатываем большинство, не потому что у ребят не получается, а потому что каждый гол на таком турнире очень важен», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.
Жамнов: нет ничего страшного, что сборная России не получила усиления из НХЛ