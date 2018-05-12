Тренер Беларуси: если бы я формировал состав сборной, он был бы другим

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Беларуси Сергей Пушков после вылета команды из элитного дивизиона чемпионата мира рассказал о формировании состава.



«Некоторые игроки, которых по разным причинам не было в команде, нам бы точно пригодились. Костицыны бы дали то, чего нам не хватало. Прежде всего голы. Сложно сказать, почему те или иные ребята не приехали. Возможно, готовь я сборную к чемпионату мира, состав был бы другим. И давайте не будем сейчас критиковать Льюиса. Пройдёт время, и тогда настанет время для анализа. Были ли звонки сверху в ходе турнира? Думаю, руководство занимается управлением страны, а не звонками исполняющему обязанности главного тренера хоккейной сборной», — передаёт слова Пушкова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.