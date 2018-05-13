Хафизуллин — о восстановлении после травмы: самочувствие хорошее, уже катаюсь

Защитник сборной России Динар Хафизуллин рассказал о состоянии здоровья. Игрок получил повреждение в матче чемпионата мира — 2018 с чехами (3:4 ОТ).
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Из-за травмы он пропустил вчерашний матч с командой Швейцарии (4:3), но сегодня, 13 мая, принял участие в ледовом тренировочном занятии сборной России.
«Самочувствие хорошее. Видите, уже катаюсь», — передаёт слова Хафизуллина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
Следующий матч на чемпионате мира сборная России проведёт завтра, 14 мая. Соперником станет команда Словакии, начало запланировано на 17:15 мск.
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