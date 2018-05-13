Швейцария – Швеция: Арвидссон и Хёрнквист дебютируют на ЧМ-2018

Сборная Швеции по хоккею назвала состав на матч группового этапа чемпионата мира–2018 с командой Швейцарии.



Как и ожидалось, в него вошли нападающие «Нэшвилл Предаторз» Виктор Арвидссон и «Питтсбург Пингвинз» Патрик Хёрнквист. Для них матч станет дебютным на турнире, начало встречи запланировано на 21:15 мск.



Вратари: Нильссон (Хелльберг);



А. Ларссон — Экман-Ларссон, Ракелль — Зибанеджад — Янмарк;



Клингберг – Линдхольм, Хёрнквист — Баклунд — Петтерссон;



Густафссон — Викстранд, Арвидссон – де ла Роуз — А. Кемпе;



Эверберг – Д. Ларссон – Пяаярви, Л. Андерссон.

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