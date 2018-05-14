Д. Воробьёв — о ЧМ-2018: сборной России по силам повторить успех Квебека-2008

Защитник «Амура», чемпион мира в составе сборной России 2008 года Дмитрий Воробьёв поделился ожиданиями от решающей фазы чемпионата мира 2018 года в Дании.

«Что касается хоккея, то скоро в Дании начнутся самые важные матчи — кубковые. Вот тогда и начну следить за турниром более пристально. Всё, что нужно, посоветуют тренеры. Могу сказать, что чемпионаты мира по большому счёту начинаются с плей-офф, сейчас ещё есть право на ошибку. Вообще на международной арене всё очень непредсказуемо. В том же Квебеке в финале мы постоянно проигрывали канадцам, но всё-таки вышли на овертайм и там взяли золото. Греет душу свитер той сборной — с автографами всех игроков команды.

Что пожелаю? Гнуть свою линию, верить в себя. Чемпионаты мира — турниры очень конкурентные, там всё решают нюансы и командный дух. Особенно во встречах с североамериканскими сборными, которые были сильны и в Канаде-2008, да и сейчас в Дании, похоже, в порядке. В любом случае уверен, что нынешней сборной России по силам повторить наш квебекский результат. В плей-офф мирового первенства за него и поболею», — цитирует Воробьёва Russia-Hockey.