Видеоитоги матча Россия — Словакия с Дмитрием Ерыкаловым

Хоккейный обозреватель «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов подвёл итоги очередного матча сборной России по хоккею на чемпионате мира–2018 в социальной сети «ВКонтакте».



Напомним, сборная России оказалась сильнее команды Словакии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею–2018, встреча завершилась со счётом 4:0. Заброшенные шайбы записали в актив Максим Мамин, Никита Гусев, Максим Шалунов и Илья Михеев, сухую встречу провёл голкипер российской сборной Игорь Шестёркин.

Без олимпийских граблей. Такие словаки России не соперник Команда Ильи Воробьёва обыграла сборную Словаки, не допустив ошибок Пхёнчхана.