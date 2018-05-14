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Видеоитоги матча Россия — Словакия с Дмитрием Ерыкаловым

Видеоитоги матча Россия — Словакия с Дмитрием Ерыкаловым
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Хоккейный обозреватель «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов подвёл итоги очередного матча сборной России по хоккею на чемпионате мира–2018 в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, сборная России оказалась сильнее команды Словакии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею–2018, встреча завершилась со счётом 4:0. Заброшенные шайбы записали в актив Максим Мамин, Никита Гусев, Максим Шалунов и Илья Михеев, сухую встречу провёл голкипер российской сборной Игорь Шестёркин.

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