Стали известны три главные звезды дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига подвела итоги очередного игрового дня плей-офф, определив тройку главных звёзд, информирует официальный сайт лиги.

Лучшим игроком признан нападающий «Вегас Голден Найтс» Джонатан Маршессо, оформивший дубль в игре с «Виннипег Джетс» (3:1, 1-1 в серии).

Второй звездой стал голкипер «Вегаса» Марк-Андре Флёри, отразивший 30 бросков в матче с «Виннипегом» (3:1) и вышедший на девятое место в истории по победам в матчах Кубка Стэнли.

Замкнул тройку лучших форвард «Виннипега» Кайл Коннор, отметившийся единственной заброшенной шайбой «Джетс».