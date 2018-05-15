Марк-Андре Флёри вышел на 9-е место в истории по победам в Кубке Стэнли

Во втором финальном матче Кубка Стэнли в Западной конференции «Виннипег Джетс» на своей площадке принимал «Вегас Голден Найтс» и уступил 1:3 (0:2, 0:0, 1:1). Счёт в серии сравнялся – 1-1. Следующий матч пройдёт в Вегасе 17 мая мск.

Голкипер «Вегаса» Марк-Андре Флёри отразил 30 бросков из 31. Эта победа стала для него 71-й в матчах Кубка Стэнли, и он разделил девятое место в истории лиги по их количеству с Жаком Плантом. На восьмом месте располагается Крис Осгуд (74 победы), а рекордсменом НХЛ является Патрик Руа (151 победа).