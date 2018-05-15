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С кем сборной России лучше сыграть в четвертьфинале ЧМ?

С кем сборной России лучше сыграть в четвертьфинале ЧМ?
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Сегодня, 15 мая, сборная России во встрече с командой Швеции проведёт свой последний матч на групповом этапе чемпионата мира по хоккею—2018. В зависимости от результата будет известен соперник по четвертьфиналу. На «Чемпионате» стартовал опрос «С кем сборной России лучше сыграть в четвертьфинале ЧМ?».

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею–2018

Пройти опрос также можно на PlayBuzz.

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Наш соперник определится в последний момент.
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