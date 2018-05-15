Сегодня, 15 мая, сборная России во встрече с командой Швеции проведёт свой последний матч на групповом этапе чемпионата мира по хоккею—2018. В зависимости от результата будет известен соперник по четвертьфиналу. На «Чемпионате» стартовал опрос «С кем сборной России лучше сыграть в четвертьфинале ЧМ?».
Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею–2018
Пройти опрос также можно на PlayBuzz.
На кого попадёт Россия в 1/4 финала. Точно не на США
Наш соперник определится в последний момент.