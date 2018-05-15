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Сборная Латвии обыграла Данию и пробилась в плей-офф ЧМ по хоккею–2018

Сборная Латвии обыграла Данию и пробилась в плей-офф ЧМ по хоккею–2018
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Сборная Латвии оказалась сильнее команды Дании в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по хоккею–2018, встреча завершилась со счётом 1:0. Таким образом, латвийская сборная пробилась в плей-офф чемпионата мира по хоккею, где в четвертьфинале встретится с командой Швеции.

Сетка и календарь игр плей-офф чемпионата мира по хоккею–2018

Заброшенной шайбой в составе сборной Латвии отметился Андрис Джериньш, сухой матч добавил в актив голкипер Элвис Мерзликин.

ЧМ-2018
15 мая 2018, вторник. 21:15 МСК
Латвия
1 : 0
1:0, 0:0, 0:0
Дания
1:0 – Джериньш (Индрашис) – 09:14 (5x5)

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