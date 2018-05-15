Сборная Латвии обыграла Данию и пробилась в плей-офф ЧМ по хоккею–2018

Сборная Латвии оказалась сильнее команды Дании в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по хоккею–2018, встреча завершилась со счётом 1:0. Таким образом, латвийская сборная пробилась в плей-офф чемпионата мира по хоккею, где в четвертьфинале встретится с командой Швеции.



Сетка и календарь игр плей-офф чемпионата мира по хоккею–2018



Заброшенной шайбой в составе сборной Латвии отметился Андрис Джериньш, сухой матч добавил в актив голкипер Элвис Мерзликин.

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