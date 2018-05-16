Россия — Швеция — 1:3. Видеообзор матча ЧМ по хоккею–2018

Сборная России потерпела поражение в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по хоккею-2018, встреча завершилась со счётом 1:3. Таким образом, россияне уступили шведам первую строчку в таблице группы «А» и выходят в плей-офф со второго места.
Сетка и календарь игр плей-офф чемпионата мира по хоккею–2018
Единственный гол россиян записал на свой счёт Кирилл Капризов. У Швеции заброшенными шайбами сумели отметиться Мика Зибанеджад, Рикард Ракелль и Маттиас Экхольм.
Видеообзор лучших моментов матча также можно посмотреть в официальном «твиттере» IIHF.
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Мика Зибанеджад и Рикард Ракелль вспомнили победный МЧМ-2012 и отправили сборную России в четвертьфинал с Канадой.