Россия — Швеция — 1:3. Видеообзор матча ЧМ по хоккею–2018

Сборная России потерпела поражение в заключительном матче группового этапа чемпионата мира по хоккею-2018, встреча завершилась со счётом 1:3. Таким образом, россияне уступили шведам первую строчку в таблице группы «А» и выходят в плей-офф со второго места.

Сетка и календарь игр плей-офф чемпионата мира по хоккею–2018

Единственный гол россиян записал на свой счёт Кирилл Капризов. У Швеции заброшенными шайбами сумели отметиться Мика Зибанеджад, Рикард Ракелль и Маттиас Экхольм.

Видеообзор лучших моментов матча также можно посмотреть в официальном «твиттере» IIHF.