Грёнборг: игроки Швеции прилетели из НХЛ, там другой уровень судейства

Главный тренер сборной Швеции Рикард Грёнборг после победы над Россией (3:1) на чемпионате мира 2018 года по хоккею прокомментировал большое количество удалений своей команды.

«Мы хватали глупые удаления, первые два были совсем необязательными. Мне кажется, это из-за большого желания. Некоторые наши ребята недавно прилетели после плей-офф НХЛ, там другой уровень судейства. Нам надо учиться играть по правилам, следить за своими клюшками, быть умнее в разных ситуациях», — передаёт слова Грёнборга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

Сборная России реализовала 16,7% большинства в игре со Швецией, соперник — 50%