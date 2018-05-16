Форсберг: Россия ничем не удивила, было подходящее время для победы

Нападающий сборной Швеции Филип Форсберг поделился впечатлениями от матча с Россией (3:1).



«Стараюсь наслаждаться чемпионатом мира, здорово быть частью команды. Слышал, что мы уже много лет не обыгрывали Россию на чемпионатах мира. Был важный матч, подходящее время, чтобы прервать серию поражений.



Россия ничем не удивила. Я знаю многих ребят, особенно тех, кто играет в НХЛ. Это очень хорошая, мастеровитая команда, которая здорово играет. Об игроках сборной Латвии особо ничего не знаю, но это трудолюбивая команда, мастеровитые игроки там тоже есть. Будет сложный матч», — передаёт слова Форсберга корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

Шведы нас больше не боятся. Золотые мальчики подарили России канадцев Мика Зибанеджад и Рикард Ракелль вспомнили победный МЧМ-2012 и отправили сборную России в четвертьфинал с Канадой.