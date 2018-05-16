Кузнецов — о 2:4 в игре с «Тампой»: никто ведь не ожидал, что будет 4-0, правда?

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов прокомментировал поражение от «Тампа-Бэй Лайтнинг» в третьем матче финала Кубка Стэнли в Восточной конференции (2:4, 2-1).

«В плей-офф необходимо иметь короткую память. Сейчас нам нужно отдохнуть, перестроиться и получить удовольствие от следующего матча. Никто ведь не ожидал, что будет 4-0, правда? Мы знали, что будет тяжёлая серия. Нам просто нужно расслабиться и сохранить позитивный настрой», – цитирует Кузнецова официальный сайт Национальной хоккейной лиги.