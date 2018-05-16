Кузнецов вышел на 2-е место в истории «Вашингтона» по очкам за один плей-офф

В третьем матче финала Восточной конференции «Вашингтон Кэпиталз» на своей площадке принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг» и уступил — 2:4 (0:1, 1:3, 1:0). Счёт в серии стал 2-1 в пользу «Вашингтона».

Российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов отметился заброшенной шайбой. Всего в нынешнем плей-офф на его счету 20 (9+11) очков в 15 матчах. Это второй результат в истории клуба по очкам за один розыгрыш Кубка Стэнли. Рекорд принадлежит капитану «Вашингтона» Александру Овечкину — 21 (11+10) очко в 14 матчах плей-офф-2009.

Видео гола Кузнецова можно посмотреть на официальном сайте НХЛ