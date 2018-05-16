Кейн: быть капитаном США — огромная честь, я представляю величайшую страну мира

Капитан сборной США по хоккею Патрик Кейн рассказал о впечатлениях от выступления за национальную команду на чемпионате мира по хоккею 2018 года.

Сетка и календарь игр плей-офф чемпионата мира по хоккею–2018

«Есть ощущение, что необходимо приезжать в сборную постоянно. Если вы здоровы и не попали в плей-офф, думаю, необходимо воспользоваться возможностью, чтобы приехать на чемпионат мира. Быть капитаном сборной США — это огромная честь. Я представляю Соединённые Штаты Америки, величайшую страну в мире», — приводит слова Кейна официальный сайт ИИХФ.