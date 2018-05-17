Райан О'Райлли — автор победных шайб в матче с Россией на двух ЧМ подряд

Сборная России потерпела поражение от Канады в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею—2018, встреча завершилась в овертайме со счётом 4:5 ОТ.

У россиян голами отметились Илья Михеев, Александр Барабанов, Сергей Андронов и Артём Анисимов, в составе Канады шайбы сумели забросить Колтон Парэйко, Райан Ньюджент-Хопкинс, Кайл Туррис, Пьер-Люк Дюбуа и Райан О`Райлли. Форвард «Баффало Сэйбрз» О'Райлли второй год подряд становится автором победной шайбы в матче между Россией и Канадой. Год назад шайба О'Райлли принесла победу «кленовым листьям» на стадии полуфинала. Тогда он отличился при счёте 2:2 за три минуты до конца третьего периода.

Видео шайбы можно посмотреть в официальном «твиттере» IIHF.