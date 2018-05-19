Защитник Александр Будкин подписал контракт с ХК «Сочи»

Защитник Александр Будкин заключил контракт с хоккейным клубом «Сочи», информирует «твиттер» KHL Media Team. Соглашение с 31-летним хоккеистом подписано на один сезон.



В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2017/18 защитник провёл 17 матчей за магнитогорский «Металлург», сумев отметиться одной результативной передачей при показателе полезности «0» и двух минутах штрафного времени. В среднем игрок проводил на льду около восьми с половиной минут за игру.

«Сибирь» и «Нефтехимик» ограбили финскую лигу. Таблица переходов КХЛ 1 мая многие слухи превратились в быль.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»