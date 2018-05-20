Кронвалль: Швеция выиграет финал ЧМ-2018 со счётом 4:2, Ракелль сделает дубль

Шведский защитник клуба НХЛ «Детройт Ред Уингз» Никлас Кронвалль сделал прогноз на финальный матч чемпионата мира по хоккею 2018 года, в котором сойдутся сборные Швеции и Швейцарии.

Сетка и календарь игр плей-офф чемпионата мира по хоккею–2018

«Швеция выиграет финал со счётом 4:2. Голкипер Андерс Нильссон снова будет королём на льду, а Рикард Ракелль сделает дубль», — цитирует Кронвалля Expressen.

Нильссон на нынешнем мировом первенстве оформил три шат-аута. Форвард Ракелль в девяти матчах набрал 14 (6+8) очков.

Финальный матч чемпионата мира Швеция – Швейцария состоится сегодня, 20 мая, начало — в 21:15 мск.